Vídeo em slow motion mostra passageiros à espera do trem sendo cobertos por avalanche de neve

Viralizou um vídeo gravado numa estaçao de trem dos Estados Unidos que mostra os passageiros na plataforma sendo literalmente soterrados por uma avalanche de neve. O trem vem em alta velocidade e acaba jogando toda a neve dos trilhos sobre as pessoas que estavam por ali. Em slow motion as imagens ganharam “impacto cinematográfico”, como diz o Fast Company. Abaixo você confere a versao do vídeo em sua velocidade real.

