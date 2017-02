Vídeo mostra reaçoes de idosos ao conhecerem o combo ‘King Senior’, do Burger King

O Burger King, em parceria com o Projeto Velho Amigo, apresenta em seu cardápio a ediçao limitada do ‘King Senior’, uma caixa exclusiva para maiores de 70 anos que vem com 2 combos de Whopper pelo preço de 1, sendo um para o idoso e outro para seu acompanhante. A ideia é que a novidade funcione como um estímulo para os jovens passarem mais tempo com seus avós, levantando a bandeira para um assunto importante: o isolamento dos idosos no país. A iniciativa, criada pela DAVID, mostra no filme as diversas reaçoes provocadas pelo novo combo, em idosos e seus acompanhantes. “O combo gerou nos idosos o mesmo impacto que o King Jr nas crianças. Tinha vovó dando risada, zoando e até dançando. É muito legal ver o BK liderando esse movimento de inclusao”, diz Rafael Donato, VP de criaçao da DAVID. O King Senior está disponível por tempo limitado – até o dia 22 de fevereiro ou até o esgotamento das embalagens.

