Vídeos extremistas fazem YouTube perder anunciantes de peso

Depois que descobriram que anúncios seus estao aparecendo junto a vídeos que promovem o terrorismo e a homofobia, AT&T, Verizon e Johnson & Johnson, 3 dos maiores anunciantes dos EUA, foram os 1os a suspender todas as suas campanhas de marketing no YouTube. Os vídeos em questao incluem conteúdo de apoio a grupos terroristas como o Estado Islâmico e imagens de ataque a homossexuais, por exemplo. Juntas, essas 3 marcas investem cerca de USD 4,5 bilhoes por ano em mídia de massa nos EUA – o que dá uma noçao do tamanho do problema do Google. E a essa lista logo se juntaram outros nomes de peso como Volkswagen, Audi, HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland e L’Oreal. A empresa está sendo acusada de nao conseguir garantir níveis de segurança e controle para os anunciantes, e até que isso aconteça, as marcas nao pretendem trazer seus anúncios de volta para a plataforma. O Google promete redobrar seus esforços para bloquear anúncios em vídeos ofensivos e que promovem o ódio – “Sabemos que isso é inaceitável para agências e anunciantes que confiaram em nós”, disse Philipp Schindler, chief business officer do Google, em post divulgado no blog da empresa essa semana. Leia mais na Adweek e no Hollywood Reporter.

