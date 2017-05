‘Vigie Aqui’, plug-in que pinta de roxo nomes de políticos corruptos, ganha reforço

O Reclame Aqui, site em que os consumidores podem reclamar sobre produtos e serviços, criou recentemente uma plataforma que coloca um holofote sobre o que chama de “inimigos públicos da naçao” – os políticos corruptos. O ‘Vigie Aqui’, plug-in para Google Chrome, pinta de roxo os nomes de políticos que estao respondendo a processos na justiça, sejam eles indiciados, investigados, réus ou condenados. Passando o mouse em cima do nome de cada político marcado, aparecem imediatamente, uma por uma, suas pendências. O plug-in funciona em todos os sites, incluindo buscadores, redes sociais, canais proprietários dos políticos e partidos, e está disponível para download gratuito no sites www.vigieaqui.com.br. A criaçao é da Grey Brasil. A novidade é que agora, em apoio ao programa, a PUC do Paraná está treinando 20 mil estudantes para rastrear dados oficiais de todos os tribunais e atualizar o banco de informaçoes diariamente. A participaçao voluntária no programa se tornará uma extensao dos cursos de graduaçao oferecidos pela instituiçao, concedendo crédito ao curso.

publicidade publicidade