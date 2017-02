Vilã da TV que virou meme pode voltar em nova novela de Aguinaldo Silva

Nazaré Tedesco, de ‘Senhora do Destino’, é provavelmente a personagem de novela mais presente em GIFs e memes da internet. Interpretada por Renata Sorrah, a personagem foi parar até no site Know Your Meme, uma espécie de enciclopédia que explica a origem de todo e qualquer meme que vc possa imaginar. Lá ela é a protagonista de ‘Math Lady/Confused Lady’, conhecido por aqui como ‘Nazaré Confusa’, que já foi usado por pessoas de diferentes países que nem sequer fazem ideia de quem seja Nazaré. ;-) Agora, segundo o blog de Keila Jimenez no R7, a vilã mais queridinha da internet pode estar preparando sua volta às telinhas. Aguinaldo Silva estaria planejando o retorno de Nazaré Tedesco para formar uma “trinca do mal” com outras 2 personagens vividas por Lília Cabral e Elizabeth Savalla. A reuniao de vilãs, segundo informaçoes preliminares, estaria em sua próxima novela na Globo, ‘O Sétimo Guardiao’. “A previsao é que no decorrer da novela as 3 vilãs se juntem formando uma trindade do mal que colocará em risco a cidade onde se passa a trama”, diz Keila.

publicidade publicidade