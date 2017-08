Viral | Twitter do Obama, uma janela contra o preconceito

Ainda fazendo notícia e barulho por todo o mundo o tuíte do Obama – publicado no último domingo em reaçao aos incidentes racistas em Charlottesville – é a publicaçao com mais likes de todos os tempos. Até hoje, dia 16, já obteve mais de 3 milhoes de likes e foi compartilhada 1 milhao de vezes. “Ninguém nasce odiando outra pessoa devido à cor da sua pele, seu passado ou sua religiao”, o ex-presidente deixou escrito. Uma citaçao do antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Na foto, agora mais do que famosa, Obama com as crianças abre mais uma janela contra o preconceito.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

publicidade publicidade