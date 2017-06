Viralizou – o comercial premiado que a Volkswagen quase nao aprovou

Depois dos pôneis malditos da Nissan, agora os cavalos risonhos da Volkswagen. Em ‘Laughing Horses’, um motorista tenta entrar de ré numa vaga de estacionamento, com um trailer acoplado na traseira do veículo. A manobra nao dá certo, para deleite dos cavalos ao redor, que caem na gargalhada. Em seguida, outro motorista – agora com um VW Tiguan e sua tecnologia ‘Trailer Assist’ – realiza a manobra com sucesso, e os cavalos permanecem em absoluto silêncio. O filme, criaçao da Grabarz & Partner de Hamburgo, Alemanha, ganhou 2 Lápis de Bronze no The One Show no mês passado, vários prêmios no New York Festivals e está muito bem cotado para o Festival de Cannes. O irônico, no entanto, é que ele quase nao foi aprovado pela Volkswagen. A fabricante estava preocupada com a mensagem que um spot de humor enviaria depois do escândalo de emissoes de poluentes, conhecido como ‘Dieselgate’, com o qual se envolveu em 2015. Contratou, entao, a Kantar Millward Brown para fazer pesquisas e determinar se a veiculaçao teria algum efeito negativo. Os resultados foram extremamente favoráveis e o comercial acabou viralizando – no YouTube.de, o vídeo foi visto mais de 2 milhoes de vezes, o que levou a VW a veicular a peça na TV. No final das contas, já sao mais de 36 milhoes de visualizaçoes em diferentes plataformas. Via AdFreak.

