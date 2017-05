Viralizou – vídeo português presente nas eleiçoes francesas

Trabalho produzido por uma agência portuguesa para promover a 1ª ediçao do ‘Festival Política’, que aconteceu no final do mês de abril em Lisboa, se tornou ‘viral’ na França. Nos últimos dias, depois de ter sido legendado e veiculado no programa CulturePub da TV francesa e na página oficial do Facebook, o número de acessos alcançou mais de 1 milhao de visualizaçoes e milhares de compartilhamentos. O tema do vídeo é contra a abstençao – na França, como em Portugal, o voto nao é obrigatório. Hoje à noite, os candidatos escolhidos na 1ª fase, Marine Le Pen e Emmanuel Macron, se enfrentarao no último debate para o 2º e último turno da campanha presidencial no país, marcado para o próximo domingo. Criaçao da agência 004.

