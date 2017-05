Virou meme – as melhores reaçoes da internet à foto do Papa ao lado de Trump

Uma das fotos da visita de Donald Trump ao Papa Francisco viralizou na internet, graças à cara de poucos amigos do pontífice. O líder religioso aparentemente nao conseguiu esconder seu desgosto ao receber o presidente dos EUA, que já o chamou de “vergonhoso” e disse certa vez que o Estado Islâmico vai atacar o Vaticano. A foto levou o Papa aos Trending Topics mundiais do Twitter e gerou uma série de novas versoes manipuladas com o Photoshop, a maioria delas inspirada em filmes de terror, como ‘O Chamado’ e ‘O Iluminado’. A foto que ilustra essa nota, por exemplo, foi criada pelo designer e ilustrador canadense James White – ele incluiu, na imagem, o menino do clássico filme de terror ‘The Omen’ (A Profecia), de 1976. Na história – SPOILER – acredita-se que o garoto seja o Anti-Cristo, que acaba sendo adotado pelo presidente dos EUA. Veja outras versoes tao criativas quanto essa logo abaixo. Saiu no Gizmodo.

I photoshopped in the kid from THE OMEN and it’s so perfect it’s unnerving. pic.twitter.com/I3wGIrbvBW — James White (@Signalnoise) 24 de maio de 2017

I photoshopped the girl from The Ring into this pic and it isn't even weird. pic.twitter.com/Lt2DojQGVh — the resa (@theresamakes) 24 de maio de 2017

I had to add Vigo. pic.twitter.com/nZ3IKWplzT — Peter S. Hall (@PeterSHall) 24 de maio de 2017

I PHOTOSHOPPED SARUMON IN THIS PiCTURE AND IT ISN'T EVEN WEIRD pic.twitter.com/tk6GG46tSj — DAVY ROBOT ( ¦:z] (@DavyRobot) 24 de maio de 2017

