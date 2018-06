Viu essa? Biblioteca Pública de NY oferece acesso ilimitado a 180 mil imagens

O DesignTAXI informa – a Biblioteca Pública de Nova Iorque adicionou mais de 180 mil imagens ao seu acervo de domínio público. “Os usuários podem navegar por entre gráficos desde cartas de Thomas Jefferson a fotografias de Walker Evans. Vc vai poder selecionar ilustraçoes botânicas, catálogos telefônicos vintage e várias obras de arte que pode até imprimir e pendurar na sua parede”, avisa o site. Uma ferramenta de busca visual ajuda no trabalho de seleçao dessa gigantesca coleçao, que está organizada por ano, local e cor. Se vc nao sabe por onde começar, essas sao algumas categorias sugeridas – ‘Poster Collection’, ‘Book Art and Illustrations’, ‘Fashion Illustrations’ e ‘Collections for Designers’.

