Viu essa? Canadá baniu ‘Justins Trudeau’ de papelao em eventos oficiais

Enquanto países como os EUA banem aparelhos eletrônicos nos voos provenientes de naçoes de maioria muçulmana, o Canadá mostra que é mesmo diferente. O Global Affairs Canada, departamento que administra as relaçoes diplomáticas e consulares do país, pediu que os diplomatas canadenses nos EUA parem de usar réplicas de papelao do primeiro-ministro Justin Trudeau em eventos promocionais. Os ‘Justins Trudeau’ de papelao já foram utilizados em várias ocasioes, inclusive recentemente no South by Southwest, no Texas; veja abaixo. O Global Affairs nao disse exatamente por que as réplicas bidimensionais de Trudeau foram banidas, mas a oposiçao conservadora criticava os bonecos de papelao, dizendo que eles eram praticamente uma piada, que só serviam para fazer selfies e que o Canadá é muito mais do que um primeiro-ministro. Ter um desses em casa, no entanto, ainda é permitido – no site Historical Cutouts vc encontra Trudeau à venda por USD 59,99. ;-) Com Mashable e Guardian.

Canada at #SXSW has a cardboard cut out of Justin Trudeau that people are lining up to get a photo with. Imagine if this was Enda. 🤔 pic.twitter.com/jCsRwqEcPd — Seán C.E. #SXSW (@seanearley) 15 de março de 2017

