Viu essa? Depois de 22 anos, conta da revista Veja nao é mais da AlmapBBDO

Atendida pela AlmapBBDO desde 1995, a revista Veja agora é cliente da DM9. A conquista é anunciada como parte do plano de reestruturaçao da agência, empreendido por Nizan Guanaes desde seu retorno à DM9 no último mês de fevereiro. “Com coragem e firmeza, a revista enfrenta os desafios de reportar a verdade sobre um país tao complexo como o nosso. A DM9 enxerga seus clientes como causas e, a partir de hoje, abraçamos a causa ‘Veja’, de enorme importância para o Brasil”, declara o publicitário. Segundo ele, a agência já começou a trabalhar no posicionamento da revista em comemoraçao aos 50 anos de seu lançamento, em 2018. Alecsandra Zapparoli, diretora de Conteúdo e Publisher da Abril, diz que a escolha da DM9 está inserida no contexto de uma série de mudanças que ocorrem hoje na Abril Mídia, incluindo a chegada de novos profissionais e novos parceiros.

publicidade publicidade