Viu essa? Ex-apresentadora do JN e do Fantástico quer ser presidente do Brasil

O Brasil tem uma nova potencial – e improvável – candidata à presidência da República – a jornalista Valeria Monteiro, 1ª mulher a ocupar a bancada do ‘Jornal Nacional’ em 1992 e também ex-apresentadora do ‘Fantástico’. “Estou procurando um partido que me dê uma plataforma para me candidatar à presidência em 2018. Quero fazer uma candidatura como ativista política“, afirma Valeria, que por enquanto se lança como pré-candidata independente. No último dia 21, Monteiro publicou um vídeo anunciando a novidade em seu canal do YouTube, veja acima. Desde entao, tem usado o Facebook para falar sobre a repercussao que a notícia tem causado. Em post divulgado nesse domingo, compartilhou algumas de suas posiçoes – diz ser favorável ao total controle da mulher sobre decisoes que dizem respeito ao seu corpo, à liberaçao da maconha, à ampla liberdade de expressao e contra a chamada “cura gay”. Também afirma que já foi favorável à instauraçao do parlamentarismo, mas que “a condiçao do nosso Congresso atualmente mostra a vulnerabilidade daquele sistema numa situaçao de corrupçao endêmica”, veja abaixo. Com informaçoes do MSN e do blog de Lauro Jardim.

publicidade publicidade