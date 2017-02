Viu essa? Gui Santana, do Pânico, pode ser Zacarias em remake dos Trapalhoes

A informaçao é de Flávio Ricco em sua coluna no UOL – avisa que Gui Santana, do ‘Pânico na Band’ (foto abaixo), pode fazer o papel do inesquecível Zacarias no remake de ‘Os Trapalhoes’, com exibiçao anunciada para o 2º semestre. Guilherme já teria conversado com a Globo e com Renato Aragao, e a negociaçao estaria bem encaminhada. A nova versao do programa de humor já tem acertadas as participaçoes de Lucas Veloso como Didi, Mumuzinho como Mussum e possivelmente Nego do Borel como Tiao Macalé. Leia mais aqui.

