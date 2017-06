Viu essa? Hackers atacam sites do Distrito Federal e mandam recado para Temer

No último domingo, dia 11, o portal do Governo do Distrito Federal e os sites das secretarias da Casa Civil, de Relaçoes Institucionais e Sociais e de Planejamento, Orçamento e Gestao foram hackeados. No lugar de seu conteúdo original, um recado para Michel Temer e “pra toda sua bancada de vermes”; veja abaixo. O problema foi rapidamente identificado e corrigido, mas na noite dessa 2ª feira, dia 12, quem procurava por ‘Governo de Brasília’ no Google ainda via parte da mensagem ofensiva na descriçao que aparece indexada no mecanismo de busca, mais abaixo. Com informaçoes d’O Globo e do Olhar Digital.

publicidade publicidade