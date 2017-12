Viu essa? Narradores da Globo agora citarao marcas de patrocinadores

Quem conta é o Mauricio Stycer – diz que a Globo está mudando sua política interna que proibia narradores de fazerem publicidade. A partir do ano que vem, Galvao Bueno, Cleber Machado e Luis Roberto, entre outros, mencionarao marcas de patrocinadores durante as transmissoes esportivas da emissora. Como até entao eram proibidos de fazer qualquer tipo de publicidade, os narradores estao sendo chamados a assinar um “adendo” contratual. Outros tipos de açoes comerciais, no entanto, permanecem proibidas. Os profissionais nao ganharao nada a mais por este serviço e especula-se que quem nao topar terá sua atuaçao limitada ao SporTV e ao site globoesporte.com. A iniciativa faz parte da estratégia da Globo de aproximar o esporte do entretenimento.

