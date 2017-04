Viu essa? Nike pressionada para romper contrato com a CBF

Do blog Radar On-Line, da Veja – “A Nike, que veste a seleçao brasileira, está sendo pressionada por autoridades americanas a romper o contrato com a CBF. Como se sabe, o presidente da entidade Marco Polo Del Nero nao sai do Brasil para evitar o FBI.”

