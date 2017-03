Viu essa? No Lollapalooza, Titi Müller critica machismo de DJ prestes a subir ao palco

Está dando o que falar na internet a atitude corajosa de Titi Müller, apresentadora que estava ao vivo no canal Bis nesse domingo e anunciou a atraçao que viria logo a seguir no Lollapalooza – o DJ israelense Asaf Borgore, que compoe letras com frases como “Aja como uma vadia, mas antes lave a louça”. (!) Assista ao vídeo logo abaixo.

