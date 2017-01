Viu essa? Nova campanha da Mattel mostra pais brincando de Barbie com suas filhas

A Mattel lançou essa semana a continuaçao da campanha “Você pode ser tudo que quiser”, da boneca Barbie. Dessa vez, mostra pais brincando de Barbie com suas filhas. Para o AdFreak, mais um esforço em modernizar a marca, que nos últimos anos manteve o foco em mostrar como pode ajudar as garotas a imaginar um futuro em que se sintam realizadas, seja brincando de princesa ou de paleontóloga. Agora, subverte também os papéis de gênero, abrindo espaço para os pais mostrarem que nao têm vergonha de brincar de boneca. A Mattel destaca que o envolvimento do pai no mundo imaginário da brincadeira de sua filha contribui para seu desenvolvimento social, intelectual e emocional. Acima você vê o vídeo original da campanha, em inglês. Abaixo, a versao dublada em português.

