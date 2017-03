Viu essa? Picanha vencida faz JBS passar vergonha em novo comercial

Tudo de que uma marca nao precisa, quando está passando por uma crise de imagem, é cometer um deslize no comercial que tenta justamente conter essa crise. Pois foi isso que a JBS conseguiu fazer. A empresa, uma das investigadas na Operaçao Carne Fraca, da Polícia Federal, divulgou um vídeo no YouTube nessa 3ª feira, dia 21, intitulado ‘Qualidade é Prioridade’, veja abaixo. O comercial, que tem a seçao de comentários desativada, traz depoimentos de funcionários e fala sobre os padroes de qualidade e segurança alimentar da empresa. O problema é que a JBS cometeu uma gafe – aos 14 segundos do vídeo, um selo colado numa peça de picanha da Friboi mostra a data de validade de 11 de maio de 2013. Sim, obviamente trata-se de uma imagem de arquivo, mas um pedaço de carne vencido há quase 4 anos era a última coisa que a empresa deveria ter exibido numa ocasiao como essa. A pisada na bola virou, é claro, motivo de piada nas redes sociais.

A JBS conseguiu fazer uma campanha pra se retratar usando imagem de uma carne com vencimento em 2013. Parabéns aos envolvidos pic.twitter.com/H2Llq7f0B5 — Marcel Agarie (@Agarie) 22 de março de 2017

Não sei se foi uma boa ideia a JBS fazer propaganda com picanha vencida pic.twitter.com/hZ2WQ8Xk7L — Paulo Pacheco (@ppacheco1) 22 de março de 2017

Boa, JBS! Faz filme com picanha vencida em 2013 mesmo! hahahahaha pic.twitter.com/HYogbVaJtf — Breno Amaro (@brenoamaro) 22 de março de 2017

