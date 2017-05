Viu essa? Record alega que STF privilegiou Globo ao divulgar vídeos de delaçao

Conforme conta Mauricio Stycer em seu blog no UOL, os vídeos da delaçao de Joao Santana e Mônica Moura, divulgados na última 6ª feira, 12 de maio, pelo STF, causaram constrangimento no meio jornalístico. Isso porque a Record reclamou que o Supremo Tribunal Federal privilegiou a Globo na divulgaçao das gravaçoes. Joao Beltrao, diretor de jornalismo da Record em Brasília, afirma que a GloboNews exibiu os vídeos no momento em que os demais veículos estavam recebendo o material. “É inadmissível que a assessoria de um órgao público da importância do STF defenda interesses nao públicos e privilegie quem quer que seja”, disse Beltrao. Sérgio Amaral, diretor de jornalismo da Band, também protestou. Enquanto isso, a secretaria de comunicaçao social do STF negou ter havido qualquer privilégio. Já a Globo nao quis comentar o caso, mas também disse que nao foi privilegiada. Leia na íntegra aqui.

