Viu essa? Repórter comete erro e “foge” de transmissao ao vivo ;-)

Alguma vez você já cometeu um erro no trabalho e ficou com vontade de sumir – literalmente? A jornalista espanhola Mar Chércoles sabe bem o que é isso. Na semana passada, Chércoles participava de uma transmissao ao vivo para um noticiário do canal TVE quando se atrapalhou e nao conseguiu dizer o que queria. Ela ainda tentou retomar a fala, mas errou novamente. Entao, talvez num misto de vergonha e leve desespero, Mar simplesmente sai de cena. Ao fundo ainda pode-se ouvir a jornalista se lamentando – “Nao, eu fiz errado. Eu errei.” À âncora do noticiário, que estava no estúdio, nao restou alternativa a nao ser pedir desculpas dizendo que “tivemos um pequeno problema”. ;-) Mais tarde, Chércoles usou o Twitter para explicar o que aconteceu (veja abaixo) – durante o link ao vivo, enquanto ela falava, começaram a dar instruçoes pelo ponto que estava no seu ouvido, e ela se desconcentrou. A repórter aproveitou ainda para agradecer o apoio da internet, que se solidarizou com ela depois da gafe. Via Minuto Uno.

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de julho de 2017

