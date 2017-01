Viu essa? Repórter da GloboNews entrevista ‘Vesgo’, do Pânico, achando tratar-se de um americano

Em Washington para cobrir a cerimônia de posse de Donald Trump, a correspondente Carolina Cimenti, da Globo News, foi ‘trollada’ por Rodrigo Scarpa, o ‘Vesgo’ do Pânico, programa da Band. Cimenti entrevistou Vesgo achando tratar-se de um americano vestido de Trump (!) – “Tem até americano brincando de ser Donald Trump aqui perto de mim”, disse a repórter, enquanto Vesgo falava frases em inglês bem ao estilo do novo presidente dos EUA. A entrevista foi ao ar, ao vivo, por volta das 21:40 desta 5ª feira. Talvez em determinado momento Carolina tenha se dado conta da pegadinha, porque no final do vídeo estava totalmente desconcertada. Via Mauricio Stycer.

O Vesgo do Exaurido da Band na Globo News hahahahaha pic.twitter.com/dER7XflBHG — Alef de Lima (@limaalef) 20 de janeiro de 2017

