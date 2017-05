Viu essa? Roger Waters, ex-Pink Floyd, divulga novo álbum usando foto de Temer

Fez barulho nas redes sociais esse fim de semana um post publicado no Facebook por Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd, divulgando seu novo álbum “Is This the Life We Really Want?”(É essa a vida que realmente queremos?). Isso porque Waters escolheu uma foto de Michel Temer para questionar os brasileiros – “Brasil, é essa vida que vocês realmente querem?”. Até o momento o post tem mais de 20 mil reaçoes, e gerou discussoes acaloradas nos comentários. Sites como Veja e Folha de Sao Paulo lembram que, durante shows no ano passado, o músico inglês usou a faixa ‘Pigs’, do Pink Floyd, para mandar um recado para Donald Trump – um porco inflável exibiu o rosto de Trump com as palavras “ignorante, mentiroso, racista e sexista”.

