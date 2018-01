Viu essa? SBT agora é atendido pela WMcCann

A WMcCann inicia o ano de 2018 celebrando a chegada da conta do SBT. A conquista se dá menos de 2 meses após Hugo Rodrigues assumir o cargo de Chairman e CEO da agência. “Ouvi do Keith Reinhard, um dos maiores nomes da propaganda mundial, que antes de criar para qualquer marca, você precisa se apaixonar verdadeiramente por ela. Sou completamente apaixonado pela história e o significado por trás da marca SBT no Brasil. Por isso é uma grande honra poder seguir trabalhando para eles”, declara Hugo Rodrigues, que desde 2009 mantém relaçao profissional com a emissora.

