Viu essa? Tiago Leifert deve assumir o lugar de Pedro Bial no Big Brother Brasil

Quem informa é a Lígia Mesquista, no Outro Canal, da Folha – depois de 14 anos apresentando o Big Brother Brasil, Pedro Bial vai deixar o posto e entregá-lo para Tiago Leifert, que deve assumir o comando do reality show em janeiro de 2017. No ano que vem, Bial estará à frente de um programa de entrevistas, ocupando o horário atualmente reservado para o ‘Programa do Jô’. Ainda segundo Lígia, Tiago Leifert se despedirá do ‘É De Casa’ no próximo sábado, dia 27, mas permanecerá à frente do ‘The Voice’ pelo menos em sua próxima ediçao, ainda este ano. A notícia, divulgada esta noite, fez o nome de Tiago chegar aos Trending Topics do Twitter. O site fez até uma compilaçao dos melhores tuites relacionados, mostrando que muita gente vai ficar com saudades de Bial.

