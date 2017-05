Viu essa? À venda no Mercado Livre o pendrive espiao usado para gravar Temer

Brasileiro nao perde tempo. Com as acusaçoes contra o presidente Michel Temer tomando conta do noticiário desde a semana passada, um usuário do Mercado Livre resolveu colocar à venda um “pendrive espiao” anunciando o produto da seguinte forma – “Gravador Pendrive Joeslei Jbs Gravou Presidente”. Na descriçao do produto, avisa – “Pendrive virgem. Nao tem a gravaçao. Somente o modelo é igual. É apenas o modelo que foi utilizado.” ;-)

publicidade publicidade