Viu essa? Voos da Avianca agora têm coxinha, brigadeiro e pao de queijo

A notícia é do Melhores Destinos – avisa que “a Avianca Brasil incluiu quitutes tipicamente brasileiros no cardápio de 271 voos nacionais diários da empresa. Em parceria com o Guaraná Antarctica, a companhia vai servir gratuitamente coxinha, pao de queijo e brigadeiro, itens considerados paixao nacional. A açao especial começou ontem e vai ocorrer durante 30 dias, até o dia 13 de julho.”

