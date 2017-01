Viu essa? William Wack nos TTs do Twitter por momento constrangedor ao vivo na TV

A Veja chama de ‘climao’, avisando que Cristiane Dias e William Wack, apresentadores da Globo, se “estranharam” em transmissao ao vivo. Já o Estadao resume assim – “William Wack tenta ser irônico e leva patada tripla, ao vivo, de Cristiane Dias”. Aconteceu durante a última ediçao do Jornal da Globo, exibida na madrugada desta 5ª feira, dia 18. Cristiane comentou que o colega nao a havia cumprimentado na abertura do programa, e o diálogo seguiu da seguinte forma, descrito aqui com as observaçoes do Estadao – “‘Boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende’”, disse a jornalista. Ao iniciar os comentários sobre a Olimpíada, Cristiane puxou: ‘Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora…’. Waack a interrompeu, erguendo as sobrancelhas e fazendo transparecer sua irritaçao: ‘Vamos falar de vôlei?’. Cristiane, com um sorriso no rosto, percebeu a ironia do colega e devolveu: ‘Quer continuar?’”. Nao registrado no vídeo está o final do telejornal, quando Waack voltou a ‘cutucar’ a colega depois da exibiçao de uma reportagem sobre os atletas da ginástica artística: “Tá todo mundo esperando o que você vai comentar”. “Tô impressionada com esses meninos. Sem mais”, disse Cristiane. “Só?”, perguntou Waack. “Você quer que eu saia falando mesmo o que eu tô pensando?”, respondeu Dias. O episódio colocou William Wack entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro na manhã desta 5ª feira.

