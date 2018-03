Viu isso? Cartaz do show do Pearl Jam tem tucano armado em favela do Rio

Para o show dessa 4ª feira, dia 21, no Maracanã, o Pearl Jam divulgou um cartaz com a imagem de aves armadas, usando roupas que lembram as do exército. Uma delas – a maior – é um tucano. Os pássaros estao com fios nos bicos que se ligam aos gatilhos, prontos para abrir fogo. Ao fundo, uma favela carioca. “Essa obra é uma homenagem ao Rio de Janeiro – em particular às pessoas da favela que, apesar da desigualdade obscena, encontram formas de construir uma cidade nas encostas dos morros”, disse Ravi Zupa, artista responsável pelo cartaz. Conforme observa a Rolling Stone, a banda norte-americana tem a tradiçao de confeccionar cartazes diferentes para cada cidade onde toca.

