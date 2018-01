Viu isso? Falha de design faz Taiwan inutilizar 200 mil novos passaportes

O Ministério das Relaçoes Exteriores de Taiwan se viu obrigado a jogar fora 200 mil passaportes novinhos. O motivo? Ao invés de mostrar a imagem do aeroporto internacional Taoyuan, de Taiwan, as páginas dos passaportes estampavam o aeroporto Washington Dulles, nos EUA – veja abaixo. A princípio o Ministério negou o erro, dizendo que a imagem representava o aeroporto Taoyuan e era, portanto, “cenário 100% taiwanês”. Mais tarde, no entanto, reconheceu que os designers responsáveis pela confecçao do documento buscaram inspiraçao online e confundiram uma foto do aeroporto norte-americano com o aeroporto de Taoyuan. Explica-se – o aeroporto de Washington foi inaugurado em 1962 e especula-se que o terminal 1 de Taoyuan, finalizado em 1979, foi inspirado no projeto norte-americano. Reconhecida a gafe, o governo de Taiwan pediu desculpas e recolheu os passaportes que já haviam sido entregues. Via DesignTAXI.

Aeroporto Internacional de Taiwan Taoyuan



Aeroporto Internacional Washington Dulles



publicidade publicidade