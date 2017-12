Viu isso? Lagosta encontrada com logo da Pepsi “tatuado” em uma de suas garras

Uma equipe de pesca encontrou algo bem peculiar durante uma de suas expediçoes na ilha de Grand Manan, no Canadá – uma lagosta com a imagem de uma lata da Pepsi “tatuada” em uma das garras. Como a imagem foi parar na lagosta nao se sabe. Há quem acredite que o crustáceo cresceu ao redor de uma lata do refrigerante que estava no fundo do oceano. Outros especulam que parte de uma caixa de Pepsi de alguma forma ficou presa no animal. Seja como for, a descoberta chama a atençao para um problema extremamente grave – todos os anos, cerca de 5 a 13 milhoes de toneladas de plástico vao parar nos oceanos. Boa parte desse lixo acaba sendo ingerido por pássaros, peixes e outros organismos. Se nada for feito, especialistas alertam que em 2050 poderá haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Com informaçoes do Guardian.

