Viu isso? Netflix divulga o maior vídeo de spoilers do mundo – mais de 4 horas (!)

Definitivamente, nao vale dizer que ninguém avisou. O título do vídeo já deixa claro – ‘O Maior Vídeo de Spoilers do Mundo [CUIDADO!]’. Ideia da Netflix, que durante a Comic Con Experience, que aconteceu em dezembro, em Sao Paulo, preparou uma cabine à prova de som para todo mundo que estivesse interessado em soltar o spoiler que quisesse. A cabine tinha o nome bastante sugestivo de ‘Cápsula do Spoiler’. O que todo esse pessoal revelou está compilado nesse vídeo de mais de 4 horas que, como a Netflix alerta, “pode estragar qualquer história. Prossiga por sua conta e risco.” ;-)

