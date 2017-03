Viu isso? Novo kit de Lego homenageia as mulheres da NASA

A Lego anunciou essa semana que vai colocar em produçao o kit ‘Women of NASA’ (Mulheres da NASA), sugestao de Maia Weinstock através da plataforma Lego Ideas. Descrevendo sua criaçao, Maia afirma que “as mulheres desempenharam papéis importantíssimos na história do programa espacial dos EUA, (…) mas mesmo assim, em muitos casos, suas contribuiçoes sao desconhecidas ou subestimadas – especialmente porque as mulheres têm historicamente batalhado para obter reconhecimento nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática”. O novo kit pretende, portanto, ajudar a corrigir essa injustiça histórica homenageando 5 mulheres – Sally Ride, a 1ª mulher norte-americana no espaço; Mae Jemison, a 1ª mulher afro-americana no espaço; Katherine Johnson, cientista e matemática imortalizada no longa-metragem ‘Hidden Figures’ (Estrelas Além do Tempo), que concorreu ao Oscar de Melhor Filme este ano; Margaret Hamilton, cientista da NASA que desenvolveu software para o programa Apollo; e Nancy Grace Roman, astrônoma da NASA conhecida por seu trabalho com o telescópio espacial Hubble. O conjunto deve chegar às lojas no final deste ano ou no início de 2018. Com Gizmodo e Mashable.

