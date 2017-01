Viu isso? Repórter é agredida ao vivo durante cobertura de rebeliao em presídio

Mais um caso de agressao a repórteres, dessa vez aqui no Brasil. Larissa Carvalho, da GloboNews, foi atacada ao vivo na madrugada desta 3ª feira, dia 17, enquanto falava em frente ao presídio Antônio Dutra Ladeira, no município de Ribeirao das Neves, regiao metropolitana de Belo Horizonte. A repórter participava do jornal Ediçao da Meia-Noite e noticiava um princípio de tumulto na penitenciária quando foi atacada por uma familiar de um detento, que imediatamente foi detida por policiais. A transmissao foi interrompida. Larissa voltou ao ar na sequência cercada por militares.

