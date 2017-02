VML promove Rodrigo Marinheiro e contrata 7 profissionais na Criaçao

A VML, agência presidida por Fernando Taralli, anuncia que, a partir desta semana, o diretor de arte Rodrigo Marinheiro assume o cargo de supervisor de Criaçao, reportando-se aos diretores-executivos da área, Jairo Anderson e Wellington Ferreira. O profissional será responsável por contribuir com a gestao criativa e o aprimoramento do produto final da agência, em alinhamento com as lideranças do departamento. Com mais de 10 anos de carreira, Rodrigo Marinheiro tem passagens pela Mood\TBWA e Salem, com experiência com marcas como Adidas, Multishow, Schincariol Group, Nissan, Dr. Oetker, Visa, Morumbi Shopping, CCR, Canon, Claro, Banco Santander, MasterCard, Carrefour e Renault. A agência também anuncia a contrataçao de 7 profissionais: os redatores André Barreiros (ex-ID\TBWA, Lew’Lara, Isobar e Ampfy), Fábio Oliveira (ex-Razorfish, Iris e Salem), Beatriz Vaz (ex-Pereira & O’Dell), Sophia Montenegro (ex-Casa, LOV/Dentsu e Winnin), Bruno Tessari (ex-Salem), Denilson Amorim (ex-Purple Cow) e a assistente de arte Beatriz Lima (ex-ID\TBWA).

