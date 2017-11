Vocalista do Kiss é banido da Fox News pelo resto da vida

Gene Simmons é mesmo um rockstar, para o bem e para o mal. O vocalista do Kiss conseguiu ser banido para o resto da vida do canal de notícias americano Fox News. Segundo relatos de membros da equipe da emissora, Simmons estava promovendo seu novo livro em diversos programas. Porém, entre uma e outra gravaçao, ele invadiu uma reuniao, desabotoou sua camisa, mostrou seu peito a algumas funcionárias e disse – ‘ei, garotas, me processem!‘. Além disso, contou piadas envolvendo Michael Jackson e pedofilia, além de ter tirado sarro de outros funcionários da Fox. Importante lembrar que o canal passou por alguns traumas recentes, com seu presidente, Roger Ailes, tendo tido que renunciar no ano passado, após ser acusado de assediar sexualmente várias funcionárias. Nota do Guardian.

