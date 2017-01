Voo 666 com destino a ‘HEL’ pousa em segurança – em plena 6ª feira 13 ;-)

De tempos em tempos, o voo 666, da finlandensa Finnair, acontece numa 6ª feira 13. Sempre que isso ocorre, a mídia relembra que o nº 666 está relacionado ao satanismo e que, pra completar, o voo sai de Copenhague, na Dinamarca, identificada pelas letras ‘CPH’, com destino a Helsinki, capital finlandesa, cuja abreviaçao no universo da aviaçao é ‘HEL’ – quase ‘hell’, que em inglês significa inferno. Em 2017, mais um ‘agravante’ – o aviao que faz a rota completa 13 anos. Ano vai, ano vem, a segurança do transporte aéreo, no entanto – e felizmente –, se mostra mais forte do que a superstiçao – às 15h50, horário local, o voo AY666 pousou em segurança e sem qualquer incidente em Helsinki. :-) Via Gizmodo.

Would you dare to sit in row 13, on board @Finnair flight 666 en route to HEL on Friday the 13th?https://t.co/lKujhSu0gP pic.twitter.com/fWIvQTMLjF — Flightradar24 (@flightradar24) 13 de janeiro de 2017

