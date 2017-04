W3haus comemora conquista de um antigo cliente – Rider de volta à agência

A W3haus anuncia a conquista da conta de calçados Rider, da Grendene. A marca, que completou 30 anos em 2016, escolheu a agência para cuidar de todas as suas frentes de comunicaçao. A agência, que já atendeu a Rider entre 2005 e 2007, passa a atender a conta a partir deste mês, com contrato até dezembro deste ano. Segundo press release, a origem digital e a entrega 360 foram diferenciais para a escolha. “As marcas estao atentas aos diferencias das agências que vêm do digital para cuidar da comunicaçao como um todo. Num mundo de consumo de meios totalmente pulverizado, a lógica de se conectar com os consumidores mudou“, comenta Tiago Ritter, CEO da W3haus. | Foto: Chico Baldini, Moa Netto e Tiago Ritter clicados por Nathália Dorado

Atualizaçao às 16:38 – Em nota enviada ao Blue Bus, a agência Africa faz a seguinte observaçao – “Em relaçao à nota sobre a conquista da conta da Rider pela W3haus que saiu hoje no Blue Bus, que diz esta agência conquistou a conta completa do anunciante, ambos, Grendene e Africa gostariam de esclarecer que este fato nao procede, a W3haus nao vai responder por toda a comunicaçao desta marca, a partir de agora. A Grendene e a Africa sao parceiras desde 2007. A Africa sempre teve sob sua responsabilidade a comunicaçao offline das marcas Ipanema, Rider e Cartago e esta parceria continua.“

