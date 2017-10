Washington Olivetto está deixando a WMcCann – vai morar em Londres

Washington Olivetto, o ‘W’ da WMcCann, renunciou ao cargo de presidente do conselho da agência, que exercia desde 2010. Comunicado da WMcCann informa que o publicitário se mudará para Londres, onde será consultor do McCann Worldgroup. Luca Lindner, presidente do grupo, avisa que o ‘W’ permanecerá no nome da agência brasileira – “A letra W é sinônimo de brasilidade, e o legado da associaçao com Washington é algo de que temos muito orgulho. O sucesso de nossa agência é baseado em nossa habilidade de integrar a essência criativa do Brasil com a força regional e global de nossa rede McCann”, afirmou. Olivetto deve continuar disponível para prestar suporte a clientes locais quando solicitado.