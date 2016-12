Washington Post lança extensao q checa veracidade dos tuites de Donald Trump

Donald Trump está acostumado a tuitar o que bem entende sem se preocupar com a veracidade das informaçoes divulgadas. O Washington Post, no entanto, está disposto a mostrar que nem todo mundo é adepto da chamada ‘pós-verdade’. O jornal acaba de lançar o ‘RealDonaldContext’, uma extensao para o Google Chrome que, depois de instalada, checa os tuites de Trump e determina o que é verdade e o que nao é. A ferramenta ainda está em fase inicial, “mas nosso objetivo é oferecer contexto aos tuites de Trump quando necessário daqui para frente (e para algumas pérolas antigas também)”, escreveu Philip Bump, repórter da publicaçao. O jornal também deixa claro que a ajuda dos leitores é bem-vinda – “Esse é um trabalho em desenvolvimento, entao nao hesite em oferecer feedback e opinioes. E nao hesite em apontar tuites de Trump que poderiam se beneficiar de alguma explicaçao. Esse é o objetivo, afinal de contas.” Na imagem acima, por exemplo, você vê o que a extensao mostra sobre a reaçao de Trump a respeito da notícia dos ciberataques russos. Abaixo, o contexto para as críticas do presidente eleito à revista Vanity Fair. Saiu na Creativity.

publicidade publicidade