“We The People” na posse de Trump – cartazes contra o ódio, o medo e o racismo

Shepard Fairey é o artista gráfico que criou o famoso cartaz “Hope”, vermelho e azul, da campanha eleitoral de 2008 de Barack Obama. Para a posse de Donald Trump, Shepard e sua equipe resolveram produzir uma espécie de lembrança em forma de protesto para ‘homenagear’ o novo presidente eleito. Com o tema “We The People”, os 3 posters retratam os mulçumanos, latinos e afro-americanos – “Três mulheres que representam os três grupos dos mais criticados por Trump e que possivelmente serao os mais negligenciados durante a administraçao do presidente eleito”, disse o artista à CNN. O objetivo final da campanha é invadir as ruas, janelas e muros de Washington e de todo o país para “que os norte-americanos entendam que ‘We The People’ quer dizer todos nós, toda a gente”. Os criativos esperam que estes cartazes sejam um alerta contra o “ódio, o medo e o racismo”.

