Web Summit | Duas notícias, 2 maneiras de pensar nas pessoas

Duas notícias, 2 maneiras de pensar nas pessoas

Duas notícias inesperadas movimentaram a manhã desta 3ª feira no Web Summit, em Lisboa. O Governo vai atribuir um novo visto de residência para empreendedores que queiram vir para Portugal com um projeto de uma ‘startup’ tecnológica. “Este visto vai estar disponível a partir de janeiro de 2018”, explicou o ministro da economia, Manuel Caldeira Cabral, na apresentaçao do projeto neste 2º dia do evento. O dirigente frisou ainda que a medida se dirige tanto a estudantes internacionais que queiram abrir negócios no país como a empreendedores que, “estando na Índia, China ou no Brasil, poderao vir para o mercado europeu e usar Portugal como porta de entrada”. Os projetos serao avaliados por uma equipe competente, antes de ser dado o parecer positivo. “No caso de ser um projeto inovador e virado para a inovaçao, e de os empreendedores serem pessoas com um reconhecido perfil tecnológico e com qualificaçoes, o visto será atribuído por um período de 1 ano, mas depois renovável”, avisou. Detalhe – as ‘startups’ (empresas com potencial de crescimento rápido) serao fiscalizadas e terao de faturar pelo menos 325 mil euros 3 anos após o período de incubaçao. “É assim que Portugal quer se afirmar”, concluiu.

Outra cidade que já se afirmou foi Paris, que acaba de ser considerada, pela Comissao Europeia, a Capital Europeia da Inovaçao 2017. O prêmio – um cheque de 1 milhao de euros para a cidade – foi entregue à presidente da Câmara de Paris, a socialista Anne Hidalgo, no palco principal do Web Summit. “Esse é um reconhecimento do investimento em inovaçao que tem vindo a ser realizado há 10 anos na capital francesa”, agradeceu. Paris pretende “ser uma cidade inovadora, sustentável e inclusiva” e explicou que o prêmio servirá para “a construçao de uma escola gratuita para os adolescentes aprenderem as linguagens digitais para construir websites”. A escola vai abrir em setembro de 2018 – “Este prêmio nao é para nós, hoje, mas para as futuras geraçoes”, avisou.

