Web Summit | Vídeo do Vhils mostra Lisboa, boa, boa, boa…

O vídeo do Vhils para a sessao de abertura do Web Summit e que continua a ser apresentado em alguns dos intervalos entre palestras no Centre Stage. ‘This is the time for Lisboa!’ foi criado pela Solid Dogma – de Vhils e Pedro Pires – para a Invest Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa. Direçao de José Pando Lucas e trilha sonora dos Orelha Negra.

