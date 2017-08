WhatsApp passa a ter funçao de ‘conta verificada’

O WhatsApp passou a dar “contas verificadas” a empresas, com a intençao de confirmar aos clientes que eles estao de fato em contato com WhatsApps oficiais. Nesse momento de teste, apenas algumas empresas estao recebendo a verificaçao (já comum em outras redes sociais, como Twitter e Facebook) – mas a intençao é expandir esse número cada vez mais. A verificaçao vem na forma de um tick verde. Além disso, o WhatsApp permitirá que você saiba que está falando com uma empresa ao mostrar as mensagens em amarelo – e elas nao poderao ser apagadas. Todas essas medidas vêm no sentido de dar mais credibilidade ao aplicativo de mensagens, encorajando outras empresas a utilizarem essa forma de contato com os clientes. Notícia do The Verge.

