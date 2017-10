Em nova campanha, Will Ferrell é o péssimo pai que nao consegue largar o celular

O comediante Will Ferrell (‘O Âncora‘, ‘Mais Estranho que a Ficçao‘, ‘Um Duende em Nova Iorque‘) é a estrela de uma nova campanha para que as pessoas deixem seus celulares de lado enquanto estao com a família. Em 4 vídeos curtinhos e engraçados, ele interpreta o pai que nao consegue abandonar seu smartphone durante um jantar, seja porque viu um filtro que transforma seu rosto no de um gato, seja porque está dando likes sem parar. A campanha se chama #DeviceFreeDinner (em português, algo como ‘jantar sem aparelhos‘) e pertence à ONG Common Sense Media, dos EUA. Notícia do UPROXX.

