WMcCann anuncia conquista da Ri Happy, rede de lojas de brinquedos

A WMcCann comemora a chegada da conta da rede Ri Happy, que inclui também as marcas Ri Happy Baby e PBKIDS Brinquedos, à sua carteira de clientes. A agência será responsável por toda a comunicaçao on e off-line do anunciante. As 1as açoes previstas sao voltadas para a Páscoa. O grupo Ri Happy é o líder varejista de brinquedos do país, com mais de 250 lojas espalhadas por todo país.

