WMcCann anuncia mudança na equipe de liderança

Após 6 anos atuando como presidente da operaçao, Martin Montoya se desvincula da WMcCann. Segundo comunicado enviado pela agência, a mudança atende mutuamente ao desejo do executivo de empreender novos caminhos profissionais e à necessidade da WMcCann de readequar-se a seu novo momento e focar sua energia sob a liderança do Chairman e CEO Hugo Rodrigues. “Quero agradecer ao Martin por seu apoio nesse momento de transiçao de liderança vivido desde minha chegada à WMCann, e lhe desejo todo sucesso nesse novo ciclo que se inicia em sua carreira”, declara Rodrigues. As equipes que antes se reportavam à presidência passam a reportar-se diretamente ao Chairman e CEO. Antes da WMcCann, Montoya, que é norte-americano e foi criado na Argentina, trabalhou por 5 anos como diretor-geral da JWT no Brasil.

publicidade publicidade