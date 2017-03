WMcCann anuncia novidades na sua carteira de clientes

A WMcCann anuncia que está ampliando sua presença nos clientes General Mills e Nestlé. A agência, que já era responsável por Kitano e Yoki Fim de Ano, passa a ter Yoki Pipoca e Yoki Festa Junina, e será responsável pelas açoes de comunicaçao nas mídias on e off-line. Na Nestlé, torna-se a agência de mídia performance do e-commerce Nescafé Dolce Gusto. O objetivo é fortalecer a estratégia da empresa no e-commerce e demais canais digitais por meio da execuçao de mídia programática e inteligência de dados. Recentemente, a WMcCann anunciou a operaçao de compra de mídia programática 100% in house, em parceria com a Double Click, empresa do Google.

