WMcCann contrata cliente para comandar área de criaçao

A WMcCann anuncia a chegada à sua equipe de seu novo vice-presidente de criaçao, André Marques. Diretor de arte de formaçao, Marques atuou nos últimos 3 anos como diretor de marketing do Habib’s. Marques inicia seu trabalho à frente da agência em janeiro de 2018. Antes de atuar como anunciante, Marques trabalhou na Africa – sendo responsável por campanhas para Itaú, Brahma, Walmart, Procter&Gamble, Heinz, entre outras marcas – e na Salles Chemistri, atendendo Chevrolet e Centauro. “Quando fiz a transiçao de criativo de agência para executivo de marketing há 3 anos, muitos colegas de agências estranharam um diretor de arte se tornar diretor de marketing, mas a mudança era justamente para me tornar um criativo diferenciado no mercado, com mais visao de negócio. Creio que esse período do outro lado da mesa foi importante para entender os pontos de tensao de um cliente e de sua relaçao com a agência. Agora faço o caminho inverso e usarei essa bagagem para contribuir com a equipe da WMcCann e seus clientes”, diz Marques.

